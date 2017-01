Das Event will WG-Mitbewohner "verkuppeln" (Foto: Toprop)

Ein Startup plant in Wien ein ganz besonderes Event: Bei "Flatmate Me" werden am 7. Februar erstmals WG-Suchende und WGs, die Mitbewohner suchen, "verkuppelt".

Die Immobilien-Suchmaschine "TOPROP" veranstaltet das ungewöhnliche Event. "Wir haben gesehen, dass Speeddating-Events für Mitbewohner in anderen Großstädten, wie London oder Berlin, gut funktionieren. In Wien sind Wohngemeinschaften besonders beliebt. Daher sind wir uns sicher, dass 'Flatmate Me' sehr gut ankommen wird", meint Marketingchefin Carla Bancu.



Das Konzept: Jeder Teilnehmer trägt einen Sticker, auf dem sein Name steht, und der zeigt, ob er nach Mitbewohnern oder einem freien Zimmer sucht. In der entspannten Atmosphäre einer Bar entwickeln sich dann hoffentlich Gespräche, die am Ende zu den passenden Kombinationen führen sollen.



7. Februar 2017, 18.00 Uhr

Bitter Mendez, Karlsplatz 2, 1040 Wien

Eintritt frei!