Adriana Lima wirft sich für "Victoria's Secret" in Szene

Adriana Lima trainerit für "Victoria's Secret" am Muscle Beach in Venice Beach, Kalifornien.

TODAY EARLIER ON SET WITH @victoriasport @daniellepriano @cgonzalezbeauty @gregkadelstudios @jeromeduran ?? Ein von Adriana Lima (@adrianalima) gepostetes Foto am 27. Jan 2017 um 19:54 Uhr

Adriana Lima hat am Muscle Beach in Venice sichtlich Spaß an ihrem Job. Das Topmodel ließ sich vergangene Woche für eine neue Sportlinie des Unterwäsche-Labels "Victoria's Secret" ablichten, trägt verschiedene Outfits wie etwa einen grauen Sport-BH in Kombination mit roten und schwarzen Fitness-Leggings.Zusätzlich demonstriert Lima am Strand ein paar Workout-Übungen - und beweist, dass sogar ein Engel ins Schwitzen kommen kann. Die Brasilianerin beeindruckt vor allem aber auch mit ihrem Sixpack. Um die Bikini-Figur muss sich die 35-Jährige jedenfalls keine Sorgen machen. Da dürfte selbst manch stolzer Fitness-Profi am Muscle Beach neidisch werden.