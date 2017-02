@voguemagazine Ein von A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) gepostetes Foto am 8. Feb 2017 um 23:23 Uhr

Im Vorjahr war Ashley Graham das erste Plus-Size-Model, dasauf dem Cover der "Sports Illustrated" landete. In ihrer neuesten Ausgabe setzt nun auch die amerikanische Ausgabe der "Vogue" auf Diversität und zeigt die 28-Jährige neben Gigi Hadid, Kendall Jenner & Co am Cover."Ein Traum wird wahr! DANKE @voguemagazine, dass ich am Cover sein darf!", schreibt Graham zu dem Bild, das sie auf Instagram teilte.