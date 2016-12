Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Wie vor einem Supermarkt-Besuch sollte man sich Stift und Zettel schnappen und den eigenen Kasten analysieren. Was ist alt und ausgeleiert, muss weg? Welche Dinge haben sich als absolute Fehlkäufe entpuppt? Notieren Sie sich Ihre Shopping-Ziele, dann geht es gleich viel leichter.Oft möchte man sich ein Teil der Lieblingsmarke sichern, doch hier wandern Trend-Teile in den Sale, die schon bald ausgemustert werden und ein "Ablaufdatum" haben. Finger weg! In neutrale Basics investieren, dann hat man lange etwas davon.Sie möchten ein Teil unbedingt haben, wissen aber nicht, ob es zu ihrem Stil passt? Wenn es nicht zu zwei Outfits passt, die man bereits im Kleiderschrank hat, besser die Finger davon lassen!Die meisten Marken und Ketten haben bereits einen Online-Shop. Hier kann man nicht nur gleich im Sale zuschlagen, sondern auch einiges unter die Lupe nehmen. Sie möchten ein Teil im Laden anprobieren? Notieren Sie sich die Artikelnummer. Damit kann man schneller das gewünschte finden.In überfüllten Geschäften ist es besonders anstrengend und man trifft Fehlentscheidungen. Durch Menschenmassen verliert man außerdem schneller den Überblick. Gehen Sie am Vormittag oder vor Ladenschluss.