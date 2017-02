(Foto: Shpock)

Magdalena Adriane Auf der Suche nach dem richtigen Ballkleid?

So ein Ballabend brennt ein Loch in die Geldbörse – die Eintrittskarten, das Kleid, Schmuck, Schuhe, Make-Up und Haarstyling sowie Getränke vor Ort schlagen schon einmal gut und gerne mit weit über 500 Euro zu Buche. Der größte Kostenpunkt ist oft das Kleid. Kein Wunder also, dass immer mehr – vor allem jüngere Personen – online nach gebrauchten Ballkleidern suchen.Dass sich das auszahlt, zeigt nun eine Shpock-Analyse von über 50.000 Ballkleidern. Fast 40 % der dort zum Verkauf gebotenen Ballmode wurde nie oder nur einmal getragen. Die Preise liegen zumeist weit unter den regulären Verkaufspreisen – so werden die Kleider im Durchschnitt um 53 € feilgeboten.Die Auswahl ist ebenso groß wie das Spektrum an Farbtönen. Die meistangebotene Farbe ist mit Abstand der Klassiker Schwarz (23 %), danach folgen mit einigem Abstand Rot (13,5 %) und Blau (12 %). Ebenfalls weit verbreitet – vermutlich auch aufgrund der vielen Balldebütantinnen, die ihr Kleid nur einmal benötigen – sind weiße Kleider (9 %) die gleichauf mit Kleidern in Rosé-Tönen liegen (Details siehe Infografik). Auch für jede Größe ist etwas dabei: Am häufigsten kommt die Konfektionsgröße 36 vor (29 %), gefolgt von Kleidern in Größe 38 (27 %).Für eine unvergessliche Ballnacht kaufen sich viele Damen ein ganz besonderes Outfit, das danach aber oft im Schrank hängen bleibt. Mittlerweile werden unzählige dieser nur einmal getragenen Kleider online zum Verkauf angeboten. „Hier kommen preis- oder umweltbewusste Online-Shopper ins Spiel: Gemeinsam mit den passenden Accessoires, denen ebenfalls ein zweites Leben gegeben wird, lassen sich bei einem Balloutfit bis zu 80 % sparen, so Denise Böhm, Shpock-Sprecherin. „Unser Tipp: Ruhig handeln! Die Erfahrung in unserer Community zeigt, das zwischen angebotenem Preis und Kaufpreis noch rund 16 % Differenz liegen".