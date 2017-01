Naked Dress (Foto: PPS)

Politische Botschaft Bei Westwood trifft Burka auf Skimaske

Hype um Sam Barsky Amerikaner wurde mit selbstgestrickten Pullis zum Internet-Star

Eva Poleschinski Österreich bei den Golden Globes am Teppich!

Tricks für die Ballnacht So passt alles in eine Clutch

Mut zur Farbe Diese Strümpfe sind jetzt der Hit

Vorbei die Zeiten, in denen wir legendäre Beinschlitze und sogenannte Naked Dresses präsentiert bekamen. Wie die Prominenz an der Golden-Globes-Verleihung bewiesen, fährt Hollywood 2017 wieder auf die klassische Prise Sexyness ab.Ob tiefer Ausschnitt oder schulterfrei, dem Sommertrend 2016 –Emma Watson, Jessica Biel, Naomie Harris oder Michelle Williams zeigten in ihren Designer-Roben obenrum viel Haut.