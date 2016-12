Hier gibt es die Antworten Das sind die meist gegoogelten Beauty-Fragen des Jahres

Ohne gründliche Mundhygiene können sich Bakterien ungehindert ausbreiten, das führt zu Entzündungen, Zahnfleischbluten und Mundgeruch. Im schlimmsten Fall kann es sogar zum Verlust von Bindegewebe und Knochen im Kiefer führen, so lockern sich die Zähne und fallen aus.Das hat nicht nur Folgen für unsere Beißerchen, sondern auch für unsere Haut. Denn wenn sich das Bindegewebe und die Knochen zurückbilden, wird die Haut nicht mehr gestützt und so entstehen unschöne Falten und Furchen.Also immer brav die Zähne putzen, so beugt man auch Falten vor.