Mit den "Zauberstäben" soll die Magie erst so richtig wirken (Foto: Storybookcosmetics )

Eine zauberhafte Lidschatten-Palette des Unternehmens "Storybookscosmetics" macht derzeit das Internet unsicher. Die Marke arbeitet an Lidschatten-Farben, die in Kürze auf den Markt kommen sollen und direkt aus der Zauberschule Hogwarts stammen könnten.Verpackt sind sie - wie könnte es anders sein - in einem Buch. Öffnet man es, werden die Lidschatten sichtbar.Ein kräftiges Rot, Dunkelgrün und Dunkelblau sind ebenso dabei, wie ein zartes Pink für den Alltag.Passend dazu gibt es auch Schminkpinsel, die nach Zauberstäben aussehen. Also dann: Abrakadabra! Schöner bist du!