#mountains #redtights ?? Ein von Marta Rylska (@martaryl) gepostetes Foto am 7. Dez 2016 um 2:12 Uhr

Wirkt effektiv Dieses Lebensmittel lässt Pickel verschwinden

Ohne Botox und Co. Jungbrunnen: Diese Farben lassen dich jugendlich aussehen

Mode & Co Ausverkauf! 5 Tipps für Schnäppchenjäger

Hier gibt es die Antworten Das sind die meist gegoogelten Beauty-Fragen des Jahres

Rote Strumpfhosen zu unseren Kleidern sind eine willkommene Abwechslung im kalten Winter – sie bilden einen schönen Kontrast zum Schnee, der jetzt endlich gefallen ist und sind mal was anderes als immer schwarz. Aber die roten Nylons zu kombinieren, ist nicht ganz einfach: Am besten sehen sie zu weißen oder hellen Kleidern aus, die gern auch aus Spitze oder Tüll sein können. Damit der Look nicht zu unschuldig wirkt, könnt ihr das Outfit mit rockigen Accessoires wie einem Choker brechen, so wie wir es auf dem Laufsteg von Carven gesehen haben. Um dem Styling etwas Glam-Chic zu verpassen, bringt ihr – wie bei Gucci – Metallic-Elemente mit ein.Mutige tragen die roten Strümpfe auch monochrom-kombiniert – heißt der ganze Look ist in Rot. Dabei ist aber wichtig, darauf zu achten, dass sich die roten Farbtöne nicht beißen. Am besten bei einem Rot-Ton bleiben.Wenn ihr die Strumpfhose mit roten Schuhen kombiniert, wirkt das Bein optisch länger und ihr habt so den selben Effekt wie mit schwarzen Strümpfen und schwarzen Schuhen. Und unbedingt Schuhe mit Absatz tragen, flache Schuhe empfehlen wir nicht, damit wirkt der Look schnell "lustig" und zu mädchenhaft.Zum Abschluss zeigen wir euch eine von Gucci inspirierte Styling-Variante, die vormacht, wie ihr rote Strumpfhosen sicher in Szene setzen könnt. Viel Spaß beim Ausprobieren!