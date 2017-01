Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Ein und dasselbe Stück - für Frauen allerdings teurer (Foto: Asos)

Ist das wirklich ein Kropfband? Ja, das ist es! Die in den letzten Monaten aufgekommenen "Choker", wie sie im Englischen heißen, scheinen nicht nur Teenie-Girls zu passen.Dass Halsschmuck für Männer jetzt nichts neues ist, muss hinzugefügt werden. In den 90ern waren Perlenkettchen, Rosenkränze und "Dog Tags" im Military-Style dran. In den 70ern das berühmte "Ketterl" mit Kreuz.Übrigens hat sich Asos damit auch gleich ein Eigentor geschossen, denn das gleiche Stück "Stoff" wurde in der Frauen-Abteilung für knapp 7 Euro teurer angeboten, als am Mann.