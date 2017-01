Ein von Jacinta Preston (@jacintaprestondesign) gepostetes Foto am 22. Sep 2016 um 21:29 Uhr

Hosen, Mäntel, Jacken und Blazer, aber auch Taschen werden in diesem Winter mit viel Samt getragen. Das kuschelige Material ist diesmal ganz groß mit dabei!"Samt trägt auf" stimmt. Die schillernde Oberflächenstruktur kann nicht immer vorteilhaft wirken. Hier lautet die Devise "mix and match". Kombiniert man Samt-Details, wie eine Tasche, mit Denim-Jeans oder Baumwolle, wird der Stoff zu einem absoluten Eyecatcher.Für alle, die sich nicht sicher sind, ob Samt das richtige ist, aber es trotzdem tragen möchten: An den Füßen kann man fast nichts falsch machen. Im Gegenteil. Ein zurückhaltendes Outfit erst so richtig aufgewertet und bekommt den perfekten Schliff.Tipp für die Ballsaison: Ballkleid mit einem Samtgürtel in der Taille tragen.