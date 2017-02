Die Bloggerinnen Merve Dalgic und Leonie-Rachel Soyel haben den Service bereits vorab getestet (Foto: Alex Sutter)

Wer am 23. und 24. Februar in der Uber-App unter der Option "uberBEAUTY" seine Fahrt odert, bekommt einen Stylisten per Knopfdruck im "Styling-Van". Professionelles, kostenloses Auffrischen und Make-Up-Styling mit den beliebten Urban Decay Produkten gibt es auf dem Weg zur nächsten Party oder Business-Termin.