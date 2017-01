Tipps und Tricks Die besten Fashion-Hacks zum Nachmachen

Wenn der Partner einer anderen schöne Augen macht, gibt es verschiedene Möglichkeiten, zu reagieren: So kann man das Geschehen ignorieren, dazwischen gehen oder beispielsweise durch Umarmungen sein Revier markieren.Konsumforscher um Xun Huang von der Nanyang Technological University in Singapur haben nun noch eine weitere Reaktion ausgemacht: Demnach neigen eifersüchtige Menschen dazu, auffällige Kleidung oder Gegenstände zu kaufen: riesige Sonnenbrillen oder Pullover in knalligen Farben mit großen Prints etwa.Die Betroffenen machen das, um – bewusst oder unbewusst – Aufmerksamkeit zu erregen. Denn an dieser mangelt es ihnen in Momenten der Eifersucht ja, schreiben Huang und ihre Kollegen im "Journal of Consumer Psychology". Durch die Anschaffung extravaganter Dinge hofften sie, wieder beachtet zu werden.Während das aus Sicht der Forscher absolut nachvollziehbar ist, überraschte sie die Tatsache, dass sich Eifersüchtige offenbar nicht davor scheuen, mit einem viel zu auffälligen Outfit bei einer seriösen Veranstaltung aufzutauchen. Das auch dann, wenn ihnen klar ist, dass sie damit lächerlich wirken.Die Erkenntnisse könnten beispielsweise von der Werbeindustrie genutzt werden, wenn es darum geht, besonders auffällige Waren zu vermarkten. So könnten sich die Forscher vorstellen, Spots für schrille Produkte in Sitcoms zu schalten, in denen Eifersucht ein Thema ist.