SAG Awards 2017: Das sind alle Gewinner

Bei den diesjährigen SAG Awards wirkten die Stars und Sternchen etwas farblos. Weiß, Rosé oder Nude waren die Haupttöne am roten Teppich. Aber auch Pailletten-Kleider in allen Formen und Farben scheinen wieder im Trend zu liegen.Kein Wunder also, dass besonders eine Schauspielerin mit ihrer schwarzen und durchsichtigen Robe alle Blick auf sich zog. "La La Land"-Darstellerin Emma Stone kam in einer aufreizenden Robe von Alexander McQueen , dessen Oberteil eher an ein heißes Dessous erinnert.Die Actress trug unter dem Kleid auch keinen BH und ließ somit nur wenig Fragen offen. Um das Outfit allerdings ein wenig zu entschärfen, war der Rock aus einem dicken Stoff, bestickt mit ein paar Seerosen.