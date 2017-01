Göttin in Blau - Gigi Hadid (Foto: Moschino)

Bella Hadid macht in einem rosa Kleid gute Figur

Die beiden Supermodels, die auch als Victoria's Secret Engerln eine gute Figur machen, wurden für die neue Frühlingskampagne gebucht. Darin müssen sie sich einen Weg durch Paparazzi wagen. Sicher eine Szene, die sie aus ihrem Leben mehr als genug kennen.Die Kleider sollen an Papierpuppen aus den 50ern erinnern. Wer genau hinsieht, kann sogar die Schnittstellen an den Seiten erkennen! Aufgemalte Konturen auf den Kleidern und extravagantes Design sind typisch für das Mailänder Modehaus, das in den letzten Jahre immer wieder mit witzigen Modekollektionen aufwarten konnte.In der Fashion-Community wird bereits getuschelt, ob ein Photoshop-Fehler für das eigenartige Entenschnäbelchen von Gigi auf ihrem Kampagnenfoto verantwortlich ist: