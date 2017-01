Pink, Glitzer & Mickey Mouse Fashion Week Berlin: Lena Hoschek präsentiert neue Kollektion

VIP-Bilder des Tages 18.01.2017: Lena Hoschek präsentiert ihre neue Kollektion "Dollhouse" auf der Berliner Fashion Week, We love it! (Foto: Instagram/lenahoschek)

An Tag zwei gab’s erneut viel Beifall für österreichisches Design. So schickte das Label Sportalm seine Models in farbenfrohen Pullovern, silbernen Snowboots und viel nackter Haut über den Laufsteg. Rebekka Ruétz begeisterte mit ihrer rockigen "Whatever"-Kollektion.Vor der Show verrät die Tirolerin in "Heute": "Die Kollektion wurde von den 80er-Jahren inspiriert. Ich stehe im Moment sehr auf Metallic-Farben." Und das spiegelte sich am Catwalk wieder: Die Models flanierten in Samtkleidern und glänzenden Stiefeln über den Laufsteg. Am Donnerstag zeigt Marina Hoermanseder ihre Kreationen im Kaiserlichen Telegraphenamt.