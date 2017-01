Berlin Fashion Week Warum so ernst, Larissa?

Als Inspiration für ihre "Dollhouse"-Kollektion dienten Lena Hoschek Showgirls der 50er-Jahre - und Disney's Mickey Mouse. Wie die Steirerin der Presse auf der Berliner Fashion Week verraten hat, hätte sie sich u.a. von einem Mickey-Mouse-T-Shirt ihrer Mutter inspirieren lassen. Die Designerin selbst ist im gelben Mickey-Mouse-Kleid auf die Bühne getreten.In der Kollektion der 35-Jährigen findet sich auch ein Hochzeitskleid - ein mit Herzen besticktes Kleid aus Tüll und mit Glitter-Pumps. Außerdem präsentierte Hoschek viele weitere weitschwingende Kleider und Röcke - ein Markenzeichen der Steirerin.Um die verspielte, schillernde und glitzernde Kollektion gebührend zu präsentieren, liefen die Models bei Musik von Cindy Lauper wie "Girls Just Wanna Have Fun" und Kim Wilde oder The Donnas über den Laufsteg.