Der neueste Trend an den Füßen: Socken in Sandalen hat jetzt auch eine Trendmarke hervorgebracht (Foto: Instagram / Darner Socks )

"Darner Socks" sind hauchdünn, meistens durchsichtig und gibt es in unterschiedlichen Mustern und Designs. Und sie treffen den Nerv der Modeindustrie. War die Kombination Sandalen und Socken noch vor Jahren verpönt, ist der Großvater-Look jetzt das neue Statement. Und "Darner Socks" sind mit diesem Trend und ihren Socken, die abseits der Massenware liegen zur richtigen Zeit am richtigen Platz.Die Marke aus Los Angeles bezieht ihre Inspiration aus dem 18. Jahrhundert. Der Name ist an jene Frauen angelehnt, die in der Weltkriegszeit und danach Löcher in Strümpfe und Socken stopften.Der Unterschied: Im Gegensatz zu vielen anderen Socken und Herstellern, die auf unsichtbare Nähte setzen, ist man bei "Darner Socks" mit alten Schnitten unterwegs, die diese gerade sichtbar machen. Durch die durchsichtigen Materialien ergeben sich hieraus neue Formen, die die Naht zu einem Design-Statement macht.Kombiniert werden sie zu vielen offenen Schuhen. Von Schnürsandalen über High Heels. Hollywood-Star Kristen Stewart macht es im Mode-Magazin "ELLE" schon mal vor: