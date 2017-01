Ted wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Zum 12. Mal sucht Heidi Klum im Februar das "schönste Gesicht" der deutschen Republik. An Frauen in der Jury kann sich Heidi nicht gewöhnen, waren in der Vergangenheit stets nur Männer zugelassen. Das ändert sich auch beim Neuzugang nicht. Lars Burmeister ist nicht nur das derzeit best-verdienesten Männermodel Deutschlands, sondern soll auch noch eine nicht unwichtige Rolle bei GNTM spielen.Der 32-jährige hat seine Karriere seiner Schwester zu verdanken. Die schickte nämlich seine Fotos heimlich an eine Modelagentur. Der Rest ist Geschichte. Und vielleicht sogar bald schon TV-Geschichte.Für die größten Modehäuser, wie Louis Vuitton, Hugo Boss, Bottega Veneta oder Missoni war der Hamburger bereits auf dem Laufsteg. Für Giorgio Armani's Parfüm "Acqua di Gio" war er mehrere Jahre das Gesicht.