Stephen Webster designt Erste Fakten über Opernball-Tiara 2014 sind da

"Die Tiara ist meine Vision von der Krönung der Donau. Das saphirfarbene Band ist eine Reminiszenz an 'Le beau Danube bleu', an die 'schöne blaue Donau'", verriet Lagerfeld.Das Diadem besteht aus 394 klaren und saphirblauen Swarovski-Kristallen und fünf Swarovski Kristallperlen. "Es war ein Privileg, mit Swarovski für die Gestaltung eines solch traditionsreichen Schmuckstücks zusammenzuarbeiten", freute sich auch Pier Paolo Righi, CEO von Karl Lagerfeld.Am 23.2. ist es so weit. Eltern, Verwandte und Zehntausende TV-Zuschauer werden den aufgeputzten Töchtern der High Society bei ihrem großen Auftritt zuschauen. Die Tiara wird mit den stolzen Eltern um die Wette strahlen.