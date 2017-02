TV-Talk mit Minister Kurz Feministin Schwarzer fordert Kopftuch-Verbot in Schulen

Die Aida traut sich was... Kopf im Tuch ist schlimmer als Mohr im Hemd?

Wiener Linien bedauern Vorfall Kopftuch-Streit sorgt für Shitstorm auf Facebook

Halima Aden hat bei der Modelagentur IMG unterschrieben, wo unter anderem auch Heidi Klum und Gisele Bündchen unter Vertrag stehen. Ihr herausstechendstes Merkmal neben ihrem strahlenden Lächeln ist ihr Kopftuch, das sie als strenggläubige Muslimin in der Öffentlichkeit nie abnimmt.Aden kam mit sechs Jahren in die USA, geboren wurde sie in einem Flüchtlingslager in Kenia, wo ihre somalischen Eltern untergebracht waren. Inzwischen ist sie US-Amerikanerin und wollte im November 2016 bei der Wahl zur "Miss Minnesota" zeigen, wie bunt und vielfältig der nördliche Bundesstaat ist.Nun hat sie einen Modelvertrag in der Tasche und das obwohl sie auf ihren Fotos nie nackte Haut zeigt.