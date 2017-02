Ein von Michael Patterson (@makeupbymichael) gepostetes Video am 8. Feb 2017 um 14:59 Uhr

Präziser Auftrag eines flüssigen Eyeliners ist etwas für geübte Hände. Damit die "Treffsicherheit" noch einfacher wird, hat MAC Cosmetics jetzt einen neuen Applikator präsentiert. Und dieser sieht so ganz anders aus als man ihn kennt. Kein Pinsel ist es mehr, der für den Auftrag verantwortlich ist, sondern ein "Roller".Das Modell ist bereits in drei verschiedenen Nuancen auf der New York Fashion Week vor einer Woche gesichtet worden: Schwarz glänzend und matt sowie Braun. Wann der hit-verdächtige Eyeliner bei uns auf den Markt kommt, ist noch nicht bekannt.