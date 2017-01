Willkommen hinter den Kulissen – genauer gesagt in den Garderoben der 74. Golden-Globes-Awards, die in der Nacht auf heute in Los Angeles verliehen wurden. Hier betritt Schauspielerin Kristen Bell (36, «Bad Moms») das Zimmer, in dem sie für den Abend zurechtgemacht wird. Zur Vorbereitung gehört auch eine Tasse Matcha-Tee.

Here's one more #bts of what goes down pre-Golden Globes! Stay tuned for the dress reveal! ?? Ein von Mandy Moore (@mandymooremm) gepostetes Video am 8. Jan 2017 um 13:55 Uhr

Da war keine Zeit fürs Sonntagsfaulenzen: Zahlreiche Stars haben auf Social Media Bilder von ihren Vorbereitungen für die große Golden-Globes-Gala gepostet. Und es ist durchaus erhellend zu sehen, wie viele Handgriffe, Make-up-Schichten und künstliche Körper- und Haarteile nötig sind, bis die Vertreter von Hollywoods Top-Liga ihr Red-Carpet-Niveau erreichen.Einen eindrücklichen Backstage-Einblick in Bewegtbildern gibt uns hier Schauspielerin Mandy Moore. Die 32-Jährige war für ihre Rolle in der Drama-Serie "This Is Us" für einen Golden Globe nominiert.