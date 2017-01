Silvia Schachermayer fotografiert von Starfotograf Manfred Baumann in Miami (© Manfred Baumann)

Silvia Schachermayer fotografiert von Starfotograf Manfred Baumann in Miami

Das österreichische Topmodel und Miss Austria 2004 Silvia Schachermayer wurde von Star-Fotograf Manfred Baumann vor einer traumhaften Kulisse sexy und sinnlich ins Szene gesetzt. Die 33-Jährige posiert in einem extravaganten Badeanzug und einem weißen Fransenkleid am Strand von Miami.Die Zusammenarbeit mit Schachermayer scheint Manfred Baumann viel Spaß gemacht zu haben: "Mit Silvia zu arbeiten ist einfach genial, sie ist ein Top-Profi, und dies bereits über Jahre - wir haben schon vor 10 Jahren für das Magazin FHM in Los Angeles fotografiert!"