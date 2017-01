Clutch Just Cavalli, um 339,95 Euro bei Zalando (Foto: Zalando)

Gute Investition Diese It-Bags müssen Fashionistas jetzt haben

Männer und Frauen aufgepasst Diese Modetrends schaden unserem Körper

Besseres Investment Chanel-Tasche lohnt sich mehr als ein Haus

Die Ballsaison steht vor der Tür und bei einem tollen Event, kann "Frau" natürlich nicht mit einer großen Tasche auftauchen, eine hübsche Clutch muss her. Doch wie bekommt man Smartphone, Make-up, Geldtasche, Schlüssel und Co. in die Mini-Bag?Beauty-Produkte müssen auf das Wichtigste reduziert werden, ideal sind hier Mini-Formate. Also nicht den Parfumflakon mitnehmen, sondern nur eine kleine Probe. Statt dem Make-up-Fläschchen wird ein bisschen Farbe in einen Kontaktlinsenbehälter gefüllt. Deo und Haarspray in Reisegröße kaufen.Damit das Handy nicht unnötig viel Platz in der Tasche wegnimmt, sollte man unbedingt auf die Hülle verzichten, denn oft ist diese sehr groß und klobig. Um den Bildschirm trotzdem zu schützen, in eine "Panzerglasfolie" investieren.Wenn wir mal ehrlich sind, brauchen wir gar nicht alle Schlüssel die wir mit uns rumtragen, auch die zahlreichen Schlüsselanhänger sind zwar zum Ansehen schön, doch sie nehmen extrem viel Platz weg. Also vor dem Ball, den Haustür-, Auto- oder Garagenschlüssel abnehmen und den Rest zu Hause lassen.Ja, wir lieben unsere großen Geldbörsen mit viel Platz, doch am Abend sind sie meiste unnötig. Denn unsere Bonuskarten und Co. brauchen wir am Ball nicht. Das Geld mit der Kredit- oder Bankomatkarte in eine Mini-Brieftasche geben und der Abend kann losgehen.