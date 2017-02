Früher Starbucks, jetzt die erste Zara Home Filiale in der Wiener Innenstadt (Foto: Heute.at )

Zara Home eröffnet auf Kärntner Straße Zara Home hat seine erste Filiale in der Wiener Innenstadt eröffnet. Vis-a-vis von Oper und Sacher kann man ab sofort alles rund ums schöne Wohnen kaufen (Foto: Heute.at)

Zahlreiche Shopper und Schaulustige strömten Minuten nach der Eröffnung hinein. Teelichter, Kleinmöbel, Kissen, Decken, Lampen, Spiegel, Geschirr und alles was Wohnen schöner machen soll, versammelt sich hier.



Die drei Stockwerke, die untergebracht wurden, sind mit einem goldenen Treppenhaus und Glasaufzug verbunden worden. An der Fassade des Stores prangen stilisierte, rote Korallen empor, deren Motiv man auch in den derzeitigen Kollektionen findet. Der mediterrane Einrichtungsstil kommt zur kalten, trüben Jahreszeit gerade recht.