@lorealmakeup #truematch campaign i hate my voice but i love a nude beat for daytime to night Ein von Hari Nef (@harinef) gepostetes Video am 8. Jan 2017 um 16:26 Uhr

Golden Globe Looks Das Dekolleté löst das Naked Dress ab

Neuer Trend Jetzt tragen wir "Strickmuster" auf den Nägeln

Schock nach Online-Kauf Mann verbreitet mit neuen Schuhen Hakenkreuz-Abdrücke

Politische Botschaft Bei Westwood trifft Burka auf Skimaske

Als simpler Werbespot zwischen all den Superstars, Föhnfrisuren und Glamour-Roben an den Golden Globes aufzufallen, ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. L'Oréal ist das gelungen. In der neusten Make-up-Kampagne des Kosmetikriesen flimmerte im Slipdress und locker hochgesteckten Haaren das Transgender-Model Hari Nef über die riesige Leinwand im Beverly-Hilton-Hotel. Am Ende des Spots sagt sie den Satz, für den so gut wie jedes Model seit Jahrzehnten alles geben würde: "Because I'm worth it."Fünf Wörter – ein Meilenstein in der Diversity-Geschichte. Denn obwohl einzelne Transgender-Models wie die 24-jährige Hari von der Fashion-Welt schon länger gehypt werden, war es bisher kaum vorstellbar, dass auch der Mainstream Gefallen an ihnen finden könnte. Die Buchung von L'Oréal ist ein Statement – das Statement eines Global Players, den jeder kennt und der seit Jahrzehnten mitdefiniert, wie Frauen auf der ganzen Welt aussehen wollen.Auch die anderen Models der "True-Match"-Kampagne sind eine Liebeserklärung an die Vielfalt: Es sind weiße, asiatische und dunkelhäutige dabei, zwei davon sind Plus-Size, einer davon ein Mann. Und Schauspielerin Blake Lively, die schon oft für L'Oréal gemodelt hat, marschiert hochschwanger vor die Kamera.