(Foto: NET-A-PORTER)

Der Gucci-Mantel für London (Foto: Net-a-porter / Screenshot)

2.500 Euro kostet der Gucci-Mantel, den Trump's Sprecherin Kellyanne Conway aus der Masse herausstechen ließ. Allerdings hat sie wohl das Kleingedruckte nicht gelesen. Wie auf dem Luxus-Modeportal " Net-a-porter " zu lesen ist, hat diesen Gucci-Designer Alessandro Michele eigentlich London gewidmet: "Inspiriert durch die Stadt London wurde der Mantel aus königsblauer, wollweißer sowie roter Wolle mit mattem Finish gefertigt." Auch die Knöpfe in Form von Löwenköpfen sind eine Hommage an die Stadt an der Themse.Das Kleidungsstück, das in der aktuellen Sommer-Kollektion 2017 zu finden ist, wurde in Italien produziert. Das Programm der neuen US-Regierung, die "Made in USA" fordert, scheint sie dabei außer Acht gelassen zu haben.