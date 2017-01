Haute Couture Woche in Paris Gaultier schickt die Models knallbunt auf den Laufsteg

Mit elegant-fließenden Roben in edler Falten-Optik schickt Mode-Legende Valentino uns in die Frühling/Sommer 2017-Saison. Farblich dominieren Weiß-Töne und Pastellfarben (Mint-Grün, Lavendel, zartes Gelb), natürlich darf auch das berühmte "Valentino-Rot" nicht fehlen. Dezente glänzende Effekte und einzelne florale Akzente sind zu entdecken. Komponist Alexandre Desplat hat eigens für die Schau ein Musikstück komponiert."Heute"-Herausgeberin Eva Dichand hat für die Show eine exklusive Einladung erhalten und gewährt Einblicke in die noble Welt der gehobenen Schneiderei (auf französisch: Haute Couture). Der Begriff ist in Frankreich geschützt und nur wenige Modehäuser dürfen Haute Couture-Schauen veranstalten.Dazu zählt auch das traditionsreiche italienische Designer-Label Valentino, das seit den 60er-Jahren elegante Abendroben zaubert und den oft verwendeten leuchtend roten Farbton ("Valentino-Rot") zu seinem Markenzeichen gemacht hat.