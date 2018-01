"Kann der Heilige Geist die Erde abfackeln?"

Phrasen zu dreschen soll man als Redakteur ja vermeiden. Hier tun wir's ausnahmsweise doch. Weil es einfach so gut passt und meistens stimmt. Bereit? Kindermund tut Wahrheit kund!

Kennen Sie das auch? Kinder können einfach brutal ehrlich mit ihren Fragen und Aussagen sein. Von "Mama, hast Du auch einen Pimmel?" bis "Die Frau da drüben ist aber dick!" – manchmal plappern unsere Kleinen einfach ohne Rücksicht auf Verluste los.

Wir wollen an dieser Stelle wissen: Kennen Sie auch so ein Zitat? Ist Ihr Nachwuchs auch nicht auf den Mund gefallen? Oder vielleicht waren Sie selbst als Kind ein Großmaul! Schreiben Sie uns Ihren lustigsten Spruch als Kommentar per Klick auf den Button unten!

Um den vollen Funktionsumfang dieser Webseite zu erfahren, benötigst Du JavaScript.

(red)