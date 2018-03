Anna Chiara kann's... bei -6 Grad in der Alten Donau!

Anna Chiara hat für die "Heute"-Leser schon die Wiener Ballsaison unsicher gemacht, sich mit Kuchen bewerfen lassen und das Wetter moderiert. Das junge Model, das auf Instagram Zehntausende Fans um sich schart, nimmt sich kein Blatt vor den Mund und hat bislang noch jede Herausforderung mit Bravour gemeistert. Beispiel gefällig? Die taffe Schönheit stürzte sich in die eiskalte Alte Donau – kein Problem, findet Anna, schließlich beginnt am Dienstag der Frühling!

Umfrage Wie lange hält Anna durch? 5 Sekunden

10 Sekunden

20 Sekunden

30 Sekunden

Eine Minute

Sie kommt sofort wieder raus

Wie der Sprung ins kalte Wasser ausgegangen ist? Das sehen Sie am Dienstag auf heute.at und unserer Facebook-Seite!

Aber aufgepasst, jetzt sind Sie gefragt, liebe Leser: Haben Sie auch eine Herausforderung für Anna Chiara? Wie oft kann unsere Moderatorin mit der Achterbahn fahren? Schafft sie es in einem Tag zur Kung-Fu-Meisterin? Kann sie eine Nadel im Heuhaufen finden? Schreiben Sie uns Ihre Idee doch an community@heute.at oder per Formular (s.u.) und tippen Sie auch gleich, ob Anna es schafft oder nicht. Die besten Einsendungen werden ausgesucht und ausprobiert!

