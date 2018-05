Anna und die vielleicht schrägsten Eissorten Wiens

Man muss ja nicht gleich Eis mit Würmern essen, wenn man etwas Besonderes erleben will. Die Schwestern Susanna und Cecilia tischen bei Veganista jeden Tag frisches, hausgemachtes Eis auf und haben so manche Spiezialkreation in petto. Wie die Sorten abseits von Erdbeer, Schoko und Co. bei unserer Moderatorin Anna Chiara und Fitness-Guru Andi angekommen sind? Das sehen Sie in der neuesten Episode von Anna Chiara kann's!

Haben Sie auch eine Herausforderung für unsere Anna? Schreiben Sie an community@heute.at!

(red)