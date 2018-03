Erste Frühlingsboten knipsen, Handy gewinnen

Grüne Wiese statt grauer Winter: Am Wochenende erwarten uns bis zu 20 Grad, endlich ist der Frühling da. Haben Sie die ersten Vorboten der wärmeren Jahreszeit schon gesehen? Dann schießen Sie ein Foto und teilen Sie es per "Heute"-App mit unserer Community (Stichwort: Natur).

Umfrage Welche Jahreszeit mögen sie am meisten? Frühling

Sommer

Herbst

Winter

Alle

Gar keine

Mir ist des wurscht...

Neben einem Ehrenplatz auf heute.at gibt es für die besten Bilder 50 Euro bei Abdruck in der Print-Zeitung. Und einem glücklichen Teilnehmer spendiert T-Mobile ein Samsung Galaxy A3-Smartphone in Schwarz.

Ab 06. März 2018 können Sie in der "Heute"-App für Ihr Foto voten (swipen Sie einfach horizontal in die Leser-Ansicht, oder klicken Sie auf den Button in diesem Artikel in der App). Der Sieger wird mit dem Handy belohnt. Alle Infos lesen Sie hier.



(red)