Gewinnen Sie mit "Heute" ein Tattoo-Cover-up

Verpfuschte Tattoos gibt es wie Sand am Meer:

Vom Namen des Ex-Partners über chinesische Zeichen mit zweifelhafter Bedeutung und das heute verschriene "Arschgeweih" bis zu verzerrten Motiven aus verlorenen Wetten oder betrunkenen Nächten. Kennen Sie das auch? Dann haben Sie mit "Heute" und drei der besten Tätowierer Wiens jetzt eine zweite Chance!

"30 Prozent unserer Kunden kommen wegen eines Cover-ups", erzählt Esther, Inhaberin des Tattoo-Studios "Die Tätowiener".

Pünktlich vor der wärmeren Jahreszeit schenkt "Heute" drei Lesern ein neues Tattoo! Dazu haben wir drei Profis aus der Wiener Tattoo-Szene ins Boot geholt - Die Tätowiener, Tattoo-Werk und Boris Tattoo (siehe Videos unten). Jeder von ihnen wird einem "Heute"-Leser helfen und spendiert ein professionelles Cover-up.

"Je schlimmer das Tattoo, desto flexibler muss man sein", "Die Tätowiener"

Alle drei Profis betonen, dass bei Cover-ups besondere Flexibilität und Offenheit von Seiten des Kunden wichtig sind. Man sollte dem Tätowierer vertrauen, sich mit ihm beraten und offen für Kompromisse sein. Nicht alles ist möglich, aber vieles. "In der Regel finden wir eine Lösung. Cover-ups sind schwer zu machen. Die Königsdisziplin, wenn man so will", so Gerd Hawelka vom "Tattoo-Werk".

Schicken Sie uns Ihr Horror-Tattoo

So einfach nehmen Sie am Gewinnspiel teil: Zeigen Sie uns Ihre schlimmste Tätowierung und erzählen Sie, wie es dazu kam und warum Sie ein Cover-up haben wollen. Laden Sie Ihr Foto oder Ihre Videobotschaft einfach direkt hier (siehe Buttons rechts) oder über Ihre "Heute"-App mit dem Betreff "Tattoo" hoch und erzählen Sie uns Ihre Geschichte. Dies können Sie optional via Formular tun (siehe unten). Oder Sie schicken uns ein Mail an: community@heute.at.

Diese Tintenkünstler helfen unseren Lesern

"Die Tätowiener"



"Tattoo-Werk"



"Boris Tattoo"



Die "Heute"-Redaktion sammelt die Geschichten der Leser, die drei Gewinner werden in einem abschließenden Voting gekürt. Jeder Leser kann seine Stimme abgeben.



Lesen Sie hier die Teilnahmebedingungen

