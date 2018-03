Haben Sie schon ein Frühlings-Outfit parat?

Am ersten März war meteorologischer Frühlingsbeginn – bei Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt ist davon allerdings noch nicht viel zu bemerken. Aber, liebe Sonnenanbeter, bitte nicht verzagen: In der kommenden Woche wird es wärmer, am Mittwoch hat es schon wieder bis zu acht Grad in Wien.

Umfrage Welche Jahreszeit mögen sie am meisten? Frühling

Sommer

Herbst

Winter

Alle

Gar keine

Mir ist des wurscht...

Teilen Sie Ihr Foto mit der "Heute"-Community!

Hier Foto hochladen (funktioniert nur in App)



Alle Leserfotos sehen und bewerten

Buttons funktionieren nur in der neuen "Heute"-App! Buttons funktionieren nur in der neuen "Heute"-App!

Können Sie es auch kaum erwarten, die dicke Winterjacke endlich gegen ein modisches Frühlings-Outfit zu tauschen? Dann zeigen Sie uns doch per Upload in der "Heute"-App, wie Sie stylish in den Frühling starten! Teilen Sie Ihr Selfie zum Stichwort "Outfit" mit unserer Community!

Wie immer gilt: Für alle Bilder, die in der Zeitung abgedruckt werden, gibt's 50 Euro als Dankeschön. Alle Fotos können Sie in der Leser-Ansicht unserer App (horizontal swipen) bewundern.

(red)