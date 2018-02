Ist Anna die heißeste Sportlerin bei Olympia?

Ganz schön frostig! Bei -20 Grad Celsius ist im südkoreanischen Pyeongchang warme Winterkleidung angesagt, am besten gleich mehrere Schichten davon. Die Traumkörper unserer Olympia-Teilnehmer sind bei den Bewerben also gut eingepackt – anders sieht es auf den Instagram-Accounts und bei Fotoshootings für Werbeträger aus. Hier präsentieren sich Anna Veith, Lindsey Vonn und Co. alles andere als zugeknöpft.

Wer ist Ihr Favorit?

Wir lassen einige der schönsten Spitzensportlerinnen zum Duell antreten: Per Zufall werden jeweils zwei Kandidatinnen gegenübergestellt, Sie entscheiden sich für Ihre Favoritin. Aus allen gespielten Duellen wird die Rangliste errechnet.

Derzeit sieht übrigens alles nach einem österreichischen Sieg aus: Bei der Zwischenzeit hat Ski-Queen Anna Veith die Nase vorne – kann Sie den Vorsprung ins Ziel halten? Stimmen Sie ab!

(red)