Leser-Challenge: Wer ist fit wie Anna Chiara?

Schon fit für den Sommer? Für alle, die noch an der perfekten Bikini- oder Badehosenfigur feilen, präsentiert Moderatorin Anna Chiara gemeinsam mit einem Fitness-Experten am Montag ein Ganzkörper-Workout, mit dem Sie auch ohne Geräte so richtig ins Schwitzen kommen.

Und Sie können live dabei sein: Für die neueste Episode von "Anna Chiara kann's" suchen wir noch einen Leser oder eine Leserin, die Lust haben, das Workout gemeinsam mit Anna zu absolvieren und in den verschiedenen Disziplinen gegeneinander anzutreten.

Sie pumpen Liegestütze, als gäbe es kein Morgen? Beweisen Sie's und machen Sie per Klick auf den Button unten mit!

(red)