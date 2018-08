Manchmal tritt eben jeder ins Fettnäpfchen

Das Leben ist kein Zuckerschlecken – überall lauern Fettnäpfchen, in die früher oder später jeder einmal tritt. Ist es Ihnen auch schon so gegangen, dass Sie sich aus heiterem Himmel völlig blamiert haben?

Einem Fremden laut zugerufen – und es war jemand anderes? In der Kantine das Tablett angefüllt – und am Weg zum Tisch prompt fallen gelassen? Am Weg von der Toilette die Rolle Klopapier im Schlepptau? Niemand ist vor solchen Hoppalas gefeit! Schreiben Sie einen Kommentar oder klicken Sie unten auf den Formular-Button und erzählen Sie uns Ihr lustigstes Fettnäpfchen!

Um den vollen Funktionsumfang dieser Webseite zu erfahren, benötigst Du JavaScript.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)