Rekord-Mondfinsternis: Teilen sie Ihr bestes Foto

Eine Mondfinsternis ist an sich kein seltenes Phänomen. Denn jedes Jahrundert findet sie etwa 150 Mal statt. Doch die Konstellation am Freitag ist doch etwas ganz Besonderes, erklärt Zentralanstalt für Meteorologe und Geodynamik (ZAMG): "Die totale Phase dieser Mondfinsternis ist in Österreich, wenn das Wetter mitspielt, vollständig sichtbar. Sie dauert 103 Minuten und ist die längste Mondfinsternis in diesem Jahrhundert."

Die Gründe dafür: Der Mond wandert sehr mittig durch den Erdschatten. Außerdem ist dieser Erdschatten relativ groß, weil der Mond derzeit seine größte Entfernung zur Erde hat.

Der zweite Punkt, der die Mondfinsternis am Freitag besonders macht: "Es gibt einen zusätzlichen Gast bei diesem Ereignis. Unser Nachbarplanet Mars wird direkt unter dem Mond sichtbar sein. Der Mars ist derzeit mit einem Abstand von nur 58 Millionen Kilometer relativ nahe an der Erde." Der Rote Planet wird aus Sicht der Erde so hell strahlen, wie nur selten.

Aus diesem Grund wollen wir ihre Fotos von der Jahundertfinsternis sehen! Wie verbringen Sie das Himmelsspektakel?

