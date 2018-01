Pamela Anderson führt im großen Lugner-Voting

Seit 1992 tanzt Society-Baumeister Richard Lugner am Wiener Opernball mit Prominenz aus aller Welt an, und in wenigen Tagen ist es wieder soweit – heuer mit US-Schauspielerin Melanie Griffith. Bei dieser Gelegenheit fragen wir Sie ganz frech: Welcher Stargast hat Ihnen am besten gefallen?

Zwischenergebnis nach mehr als 30.000 Stimmen: Pamela Anderson, die dem Baumeister 2003 die Ehre gab, führt das Ranking an.

Aber kann das kanadische Busenwunder den ersten Platz auch halten? Es liegt an Ihnen! Klicken Sie sich durch unser Opernball-Duell und küren Sie Ihren Favoriten!

(red)