Putin stellt Wien auf den Kopf – wie erleben Sie's?

Auf Einladung von Bundespräsident Van der Bellen besucht Wladimir Putin am Dienstag Österreich – das genaue Programm lesen Sie hier. Für viele Wiener bedeutet der hochrangige Gast aus dem Norden vor allem eines: Staus und Sperren.

Insgesamt 800 Polizisten und ebenso viele Soldaten mit sieben Hubschraubern und zehn Flugzeugen sorgen ab der Landung um 13 Uhr in Wien-Schwechat für die Sicherheit des russischen Präsidenten. Ab 11.30 Uhr sind die ersten Sperrzonen in der Wiener Innenstadt um die Hofburg und das Bundeskanzleramt in Kraft - alle Infos finden Sie hier!

