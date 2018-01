Wer war Lugners bester Opernball-Gast?

Von Dieter Bohlen über Pamela Anderson bis zu Roger Moore: Baumeister Richard Lugner führt zum Opernball traditionsgemäß nicht nur seinen privaten Kleintierzoo (Mausi, Hasi, Käfer, Kolibri und Co.) aus, sondern lässt jedes Jahr auch Stars aus aller Welt einfliegen. Zum 27. Mal dreht Lugner heuer mit prestigeträchtiger Begleitung seine Runden am Parkett – höchste Zeit für eine Zwischenbilanz!

Jetzt sind Sie am Zug: Stimmen Sie in unserem Duell (s.o.) ab, welcher Star am schönsten funkelte! Jeweils zwei Opernballbegleiter werden gegenübergestellt, Sie stimmen für Ihren Favoriten. Aus allen zufälligen Duellen wird die Rangliste ermittelt!

(red)