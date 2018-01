Schicken Sie uns Ihr erstes Selfie von 2018

Drei, zwei, eins - Cheeese! Schicken Sie uns Ihr erstes Selfie des Jahres 2018. Ob dies noch auf der Silvesterparty entstanden ist, am nächsten Tag zerstört im Bett oder müde in der Arbeit. Ob beim Trainieren, Chillen mit dem Haustier, Kuscheln mit dem Partner, Party machen oder was Sie sonst in den ersten sechs Tagen im Jahr 2018 so getrieben haben.

Umfrage Machen Sie Selfies? Ja klar, wer nicht.

Manchmal schon.

Nein, das ist mir zu blöd.

Ich habe kein Smartphone.

Wir wollen sehen, wie Sie Selfie-technisch ins neue Jahr starten bzw. gestartet sind. Falls Sie noch kein Foto von sich gemacht haben, ist jetzt die perfekte Gelegenheit dazu.

Schicken Sie uns Ihr aller erstes Selfie des neuen Jahres

Laden Sie einfach direkt hier (siehe Buttons rechts) oder über Ihre "Heute"-App Ihr Foto mit dem Betreff "Selfie" hoch. Die besten/lustigsten/schrägsten Selbstportraits präsentieren wir online auf "heute.at" und in der "Heute"-Zeitung. Bei Abdruck erhalten Sie wie immer 50 Euro als Belohnung.

Wir freuen uns auf Ihre Einsendungen!

