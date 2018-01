Schicken Sie uns Ihre Fotos vom Supermond

Wie schon Anfang Dezember ist der Vollmond in der Nacht auf Donnerstag besonders hell und groß zu sehen. Der Abstand zur Erde beträgt nämlich aktuell nur etwa 360.000 Kilometer – das sind rund 24.000 weniger als der Durchschnitt. 99,5 Prozent der erdseitigen Mondoberfläche sind sichtbar.

Ab 16.56 geht der Supermond über Wien auf, ab 17.04 ist er in Linz und ab 17.26 Uhr in Bregenz zu sehen – die perfekte Zeit, Ihre Kamera zu zücken und das Phänomen am abendblauen Himmel abzulichten.

Vielleicht ist ja sogar ein besonders schöner Schnappschuss dabei?

