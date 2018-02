Schnee-Foto teilen und 50 Euro gewinnen

Am Mittwoch Vormittag breitete sich das Weiß erst im Westen aus, kurz vor acht Uhr begann der Schneesturm dann in Wien. Und jetzt sind Sie gefragt: Teilen Sie Ihr Foto vom Winter-Comeback und laden Sie es zum Stichwort "Schnee" in der "Heute"-App hoch.

Umfrage Freuen Sie sich auf den Schnee? Ja, ich kann es kaum erwarten! Ich habe ihn schon vermisst

Jetzt? Nein, Schnee brauche ich wirklich nicht mehr!

Mir ist das Wetter egal!

Teilen Sie Ihr Foto mit der "Heute"-Community!

Hier Foto hochladen (funktioniert nur in App)



Alle Leserfotos sehen und bewerten

Buttons funktionieren nur in der neuen "Heute"-App! Buttons funktionieren nur in der neuen "Heute"-App!

Alternativ könne Sie auch eine E-Mail an leserreporter@heute.at senden. Wie immer gilt: Bei Abdruck Ihres Fotos in der Zeitung schenken wir Ihnen 50 Euro als Dankeschön!

Alle Infos zur aktuellen Wetterlage

(red)