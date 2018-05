Schüler fragen Zeitzeugen zum Gedenkjahr

"Heute" nimmt das Gedenkjahr 2018 zum Anlass, Schülerinnen und Schüler mit dem Thema auseinandersetzen zu lassen und Fragen an Überlebende des Holocaust und Zeitzeugen zu richten.

In einer Interviewserie wird "Heute" damals verfolgte Juden, politisch Verfolgte, solche, die im Widerstand gearbeitet haben, oder die aufgrund ihrer Behinderung verfolgt wurden, in den Fokus stellen.

LehrerInnen werden dazu aufgerufen, im Unterricht das Thema aufzugreifen und SchülerInnen zu motivieren, Fragen zu formulieren und an die "Heute"-Redaktion zu schicken. "Heute" übermittelt diese an die Zeitzeugen. Schüler und Schülerinnen haben so die Möglichkeit, Teil des einzigartigen Projektes zu werden, um die Geschichten niemals in Vergessenheit geraten zu lassen.

Fragen an zeitzeugen@heute.at



