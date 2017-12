Wiener Silvesterfeuerwerk im Live-Stream sehen

Sie nennen eine Dachterrasse Ihr Eigen, wohnen am Stadtrand oder schießen in der Silvesternacht sogar selbst Raketen gen Himmel? Schön, dann haben Sie perfekte Sicht aufs Feuerwerk! Nur: Leider kann nicht jeder beim Spektakel in der ersten Reihe stehen. Das ist aber kein Grund zu verzagen – schließlich holen wir Sie heuer in die Pole-Position.

Und das funktioniert so: Ab 23 Uhr übertragen wir die Aussicht über die Bundeshauptstadt per Stream vom Wiener Donauturm live ins Netz. Das Video finden Sie dann auf heute.at und unserer Facebook-Seite. Und wenn Sie mit Korkenknallen und Donauwalzertanzen alle Hände voll zu tun haben, können Sie das Feuerwerk natürlich auch am ersten Jänner bei uns nachschauen.

Alles bereit? Dann einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Was haben Sie sich für 2018 vorgenommen? Schreiben Sie uns Ihre Vorsätze hier!

