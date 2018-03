So lange hält unsere Anna im Eiswasser durch

Es war einer der kältesten ersten Frühlingstage seit Beginn der Aufzeichnungen – das hat Model, Moderatorin und Instagram-Star Anna Chiara aber nicht davon abgehalten, sich mit einem Sprung ins kalte Wasser in die wärmere Jahreszeit zu stürzen.

Umfrage Wie lange hält Anna durch? 5 Sekunden

10 Sekunden

20 Sekunden

30 Sekunden

Eine Minute

Sie kommt sofort wieder raus

Wie lange unsere Anna das Bad in der Alten Donau durchgehalten hat? Darüber haben am Montag schon die "Heute"-Leser spekuliert. Wie versprochen finden Sie die Auflösung im Video (s.o.).

Aber aufgepasst, jetzt sind wieder Sie am Zug, liebe Leser: Haben Sie auch eine Herausforderung für Anna Chiara? Wie oft kann unsere Moderatorin mit der Achterbahn fahren? Schafft sie es in einem Tag zur Kung-Fu-Meisterin? Kann sie eine Nadel im Heuhaufen finden? Schreiben Sie uns Ihre Idee doch an community@heute.at oder per Formular (s.u.) und tippen Sie auch gleich, ob Anna es schafft oder nicht. Die besten Einsendungen werden ausgesucht und ausprobiert!

(red)