So verpassen Sie keine Facebook-News mehr

Reizüberflutung! Auf Facebook wird mittlerweile so viel gepostet, dass das soziale Netzwerk aussortieren muss. In Ihrem Newsfeed sehen Sie also nicht jede Nachricht von Ihren Freunden und abonnierten Seiten – sondern nur die, von denen Facebook denkt, dass sie für Sie interessant sind.

Und das System wird künftig sogar noch strenger: Facebook-Boss Mark Zuckerberg hat angekündigt, weniger Beiträge von Seiten anzuzeigen. Es kann also durchaus passieren, dass Sie wichtige Nachrichten von "heute.at" demnächst später oder gar nicht zu sehen bekommen.

Ein Trick, zwei Klicks

Wenn Ihnen das recht ist – kein Problem! Sie können dem sozialen Netzwerk aber auch selbst sagen, was Sie sehen möchten. Klicken Sie dazu auf unserer Facebook-Seite auf den "Abonniert"-Button und aktivieren Sie "als Erstes anzeigen". Keine Sorge: Sie sehen jetzt nicht ausschließlich "Heute"-Beiträge. Aber Facebook weiß, dass Ihnen unsere News wichtig sind.

Das funktioniert natürlich nicht nur mit "Heute", sondern auch mit jeder anderen Seite. Und Sie können die Funktion auch jederzeit wieder abschalten.

(red)