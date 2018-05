Springen Sie auch schon ins kühle Nass?

Drückende, schwüle Hitze, dann ein Donnerwetter mit Zehntausenden Blitzen: Was man normalerweise im Sommer erwartet, erleben wir derzeit schon Anfang Mai. Kein Wunder also, dass heuer viele Schwimmbäder früher als sonst ihre Pools geöffnet haben.

Teilen Sie Ihr Foto mit der "Heute"-Community!

Hier Foto hochladen (funktioniert nur in App)



Alle Leserfotos sehen und bewerten

Buttons funktionieren nur in der neuen "Heute"-App! Buttons funktionieren nur in der neuen "Heute"-App!

Gehören Sie auch zu denen, die schon jetzt den Sprung ins kühle Nass genießen? Dann zeigen Sie uns doch den fotografischen Beweis! Egal ob Freibad, Badesee oder Donaustrandbad – knipsen Sie Ihr Foto und teilen Sie es zum Stichwort "Wasserspaß" in unserer App!

Leserreporter werden und Bild auf heute.at sehen

Haben Sie auch ein Foto für unsere Community? Teilen Sie es per App oder Mail an community@heute.at mit uns! Bei allen Leserfotos gilt: Die besten Bilder bekommen einen Ehrenplatz auf heute.at, in der App (horizontal wischen) können Sie alle Fotos sehen und bewerten. Bei Abdruck in der Print-Zeitung erhalten Sie außerdem 50 Euro als besonderes Dankeschön!

(red)